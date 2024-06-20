Опубликован календарь важных дат для казахстанских абитуриентов

Сегодня, 14:22

Сегодня, 14:22

Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало календарь для абитуриента 2024 года, передаёт BaigeNews.

Так, прием документов в вузы страны будет проходить 20 июня-25 августа;

- проведение специальных экзаменов для поступающих в "педагогические науки" и "здравоохранение" 20 июня-20 августа;

- прием заявлений для участия в творческих экзаменах 20 июня-10 августа;

- проведение творческих экзаменов 7 июля-15 августа;

- прием заявок на участие в конкурсе образовательных грантов 13 июля-20 июля;

- объявление списка обладателей грантов до 10 августа.

Дополнительную информацию можно получить на официальных страницах и сайтах вузов.