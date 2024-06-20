Опубликован календарь важных дат для казахстанских абитуриентов
Сегодня, 14:22
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Сегодня, 14:22Сегодня, 14:22
62Фото: dvina29.ru
Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало календарь для абитуриента 2024 года, передаёт BaigeNews.
Так, прием документов в вузы страны будет проходить 20 июня-25 августа;
- проведение специальных экзаменов для поступающих в "педагогические науки" и "здравоохранение" 20 июня-20 августа;
- прием заявлений для участия в творческих экзаменах 20 июня-10 августа;
- проведение творческих экзаменов 7 июля-15 августа;
- прием заявок на участие в конкурсе образовательных грантов 13 июля-20 июля;
- объявление списка обладателей грантов до 10 августа.
Дополнительную информацию можно получить на официальных страницах и сайтах вузов.
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