Опубликован календарь мусульманских праздников на 2025 год

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь мусульманских праздников на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz. В сообщении говорится, что священный месяц Рамазан начнется 1 марта, с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения.

Ораза айт верующие отметят 30 марта, а Курбан айт пройдёт с 6 по 8 июня.

В ДУМК отметили, что даты религиозных праздников могут измениться в зависимости от новолуния.