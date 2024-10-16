Опубликован календарь мусульманских праздников на 2025 год
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
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Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь мусульманских праздников на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz. В сообщении говорится, что священный месяц Рамазан начнется 1 марта, с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения.
Ораза айт верующие отметят 30 марта, а Курбан айт пройдёт с 6 по 8 июня.
В ДУМК отметили, что даты религиозных праздников могут измениться в зависимости от новолуния.
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