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Опубликован календарь мусульманских праздников на 2025 год

Сегодня, 10:46
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Опубликован календарь мусульманских праздников на 2025 год Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало календарь мусульманских праздников на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz. В сообщении говорится, что священный месяц Рамазан начнется 1 марта, с 26 по 27 марта будет Ночь предопределения. 
Ораза айт верующие отметят 30 марта, а Курбан айт пройдёт с 6 по 8 июня.

В ДУМК отметили, что даты религиозных праздников могут измениться в зависимости от новолуния.

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