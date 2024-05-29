Оптовых реализаторов вейпов осудили в Алматы

АФМ завершил расследование в отношении оптовых реализаторов вейпов, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Ранее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы установлены торговые и складские помещения, где обнаружены и изъяты более 55 тыс. электронных сигарет.

"Приговором суда двое жителей г.Алматы признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде штрафа на сумму более 3 450 000 тг, а другому - наказание в виде ограничение свободы сроком 1 год и 100 часов принудительного труда", - говорится в сообщении.

Изъятые вещественные доказательства утилизированы.