Оптовые цены на сжиженный газ планируют переутвердить

С 1 января 2025 года ведомство планирует оставить на том же уровне предельные оптовые цены, передаёт BaigeNews.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж на период с 1 января 2025 по 30 июня 2025 года в размере 45 158 тенге за тонну без учета НДС", - говорится в сообщении.

Таким образом, цена останется той же, что была установлена с 1 июля 2024 года приказом МЭ от 26 июня 2024 года № 232.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря 2024 года.