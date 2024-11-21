  • 21 Ноября, 13:10
  • BAIGENEWS

Оптовые цены на сжиженный газ планируют переутвердить

Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж".

Сегодня, 12:41
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powerenergytrade.com Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: powerenergytrade.com

С 1 января 2025 года ведомство планирует оставить на том же уровне предельные оптовые цены, передаёт BaigeNews.kz.

"Утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж на период с 1 января 2025 по 30 июня 2025 года в размере 45 158 тенге за тонну без учета НДС", - говорится в сообщении.

Таким образом, цена останется той же, что была установлена с 1 июля 2024 года приказом МЭ от 26 июня 2024 года № 232.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря 2024 года.

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