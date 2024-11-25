Оптоволокно проложат более чем в 800 сельских школ в Казахстане

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин анонсировал подключение скоростного интернета в сельских школах, передаёт BaigeNews.kz.

В своём Telegram-канале он сообщил, что решил пойти на сотрудничество со Starlink, потому что во многих сельских школах скорость интернета оставляла желать лучшего.

"Подключено 1 800 школ к интернету через Starlink. Находясь в “Казахтелекоме”, мы с коллегами проревизировали возможности. Итого – мы дополнительно проложим оптику в 828 школы в кратчайшие сроки. В 891 сельской школе повысим скорость интернета в пять раз без дополнительных плат. Сейчас по договору с МЦРИАП школы подключены к интернету со скоростью 10 мбит/сек, и мы повысим скорость до 50 мбит/сек", - написал Мусин.

В его планах охватить оптикой максимальное количество школ. На данный момент цифровая инфраструктура доступна в 4 000 учебных заведений.