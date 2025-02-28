В настоящее время проводится оптимизация и модернизация работы Высшего Судебного Совета, передаёт BaigeNews.kz. Уже началась модернизация внутренних бизнес-процессов, оптимизированы действующие алгоритмы работы, сообщил заведующий отделом обеспечения деятельности Судебного жюри аппарата Высшего Судебного Совета РК Куаныш Салимжан на пресс-конференции в СЦК. Прежде всего, это касается квалификационного экзамена на должность судьи. Если ранее он проводился четыре раза в год, то сейчас периодичность квалификационного экзамена увеличена до 12 раз в год.

"Дальнейшее собеседование членами квалификационной комиссии сейчас проводится на еженедельной основе. Ранее оно проводилось раз в месяц. Проведение конкурсных процедур на занятие вакантных судейских должностей сейчас увеличено с 2 конкурсов до 6 конкурсов в год. Все эти процедуры оптимизированы без ущерба их качеству проведения", - заверил спикер.

По его словам, отбор судей основан на четких и объективных подходах, исключающих какие-либо субъективные факторы. Совет сейчас стремится к повышению открытости, прозрачности работы.