Опросы во время референдума: что нужно знать журналистам и блогерам

Член Центральной комиссии референдума РК Анастасия Щегорцова напомнила журналистам и блогерам о правилах проведения опросов общественного мнения касательно республиканского референдума по строительству АЭС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Анастасия Щегорцова отметила, что при проведении референдума опросы общественного мнения подлежат отдельному регулированию.

"Просто так проводить опрос любому блогеру, любому журналисту и социологу не правомерно. Требуется обязательное уведомление Центральной избирательной комиссии, в данном случае Центральной комиссии референдума", - сказала она.

Так, следует обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, право проведения опроса общественного мнения даётся только юридическим лицам, зарегистрированным в Республике Казахстан. Нужно чтобы у этого юридического лица было не менее пяти лет надлежащего опыта проведения этих опросов. Это нужно подтвердить соответствующими документами. Во-вторых, опрос могут проводить только специалисты, которые имеют соответствующий опыт работы в этой сфере. Это тоже нужно подтвердить документами. В-третьих, нужно обязательно указать регионы, в которых планируется проводить тот или иной опрос общественного мнения и о том, какие будут применяться методы анализа.

"Все эти моменты надо заранее учесть. Мы принимаем уведомление. В случае, если оно не было представлено в ЦКР, действие по проведению опроса общественного мнения попадает под нарушение, указанное в статье 120 Кодекса об административных правонарушениях. Проведение опроса без надлежащего уведомления ЦИК РК влечёт за собой штраф. Сейчас вы, наверное, видите, уже есть ряд сообщений в СМИ, когда тех или иных пользователей социальных сетей, журналистов приглашали в прокуратуру именно по этим фактам", - сказала Щегорцова.

Также, по её словам, есть требования по публикации результатов общественного мнения.