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  • Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева
cpd.com.ua Сегодня, 18:35
143
Фото: cpd.com.ua

Опрос: более 80 процентов респондентов поддерживают инициативы Токаева

82,4 процента респондентов поддерживают политические инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом говорят данные телефонного опроса, проведённого 7 сентября Институтом общественной политики, передаёт BaigeNews.kz.

Всего опрошено 2394 человека старше 18 лет среди городского и сельского населения в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 17 областях.

"Согласно результатам исследования политические инициативы, заявленные Главой государства в Послании народу Казахстана, восприняты положительно", - сообщили в институте. 

Напомним, Глава государства в Послании народу Казахстана предложил пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента - ограничить мандат одним сроком длительностью семь лет без права переизбрания.

Большинство опрошенных (82,4 процента) поддерживают данную политическую инновацию. 

В качестве ключевых аргументов сторонников инициативы выступают:

  • убежденность в том, что за семь лет возможно реализовать любую предвыборную программу (61,7 процента);
  • уверенность в том, что за семь лет невозможно монополизировать все структуры власти (14,9 процента).

Для каждого пятого респондента (19,5 процента) важнее оказался факт, что Президент будет избираться только один раз.  

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#послание 2022 #выборы #опрос #политика
Сегодня, 18:35
143
Журналист

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