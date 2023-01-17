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Лента новостей

kaz.caspiy.kz Сегодня, 10:56
148
Сегодня, 10:56
148
Фото: kaz.caspiy.kz

Опреснительный завод "Каспий" в Актау восстановил работу

После сокращения выработки на опреснительном заводе "Каспий" в Актау, предприятие заработало в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Напомним, что выработка опреснительного завода сократилась в четыре раза из-за замёрзшего водоканала, с 500 кубометров в час до 100. Давление воды снизилось для жителей трёх крупных районов Мангистау: Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского.

"После проведённых слаженных работ со стороны ТОО "МАЭК" совместно с ДЧС Мангистауской области, коммунальными службами города Актау и Мунайлинского района по отогреву водозаборного канала ТЭЦ-1, замёрзшего вследствие погодных условий, канал был разморожен. Уровень морской воды поднялся более двух метров. Опреснительный завод "Каспий" работает в штатном режиме и обеспечивает потребителей Мунайлинского и Каракиянского района питьевой водой в необходимом количестве. Просим жителей сохранять спокойствие, причин для беспокойства нет", — говорится в сообщении.

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#водоснабжение #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:56
148
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