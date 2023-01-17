Опреснительный завод "Каспий" в Актау восстановил работу

Фото: kaz.caspiy.kz

После сокращения выработки на опреснительном заводе "Каспий" в Актау, предприятие заработало в штатном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

Напомним, что выработка опреснительного завода сократилась в четыре раза из-за замёрзшего водоканала, с 500 кубометров в час до 100. Давление воды снизилось для жителей трёх крупных районов Мангистау: Мунайлинского, Каракиянского и Тупкараганского.