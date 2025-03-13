Женская сборная Казахстана сыграет в группе "D" с командами Австралии и Колумбии в квалификации командного чемпионата мира. Матчи пройдут в австралийском Брисбене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Тренерский штаб во главе с капитаном Юрием Щукиным выбрал для участия в турнире следующих игроков: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Анна Данилина, Жибек Куламбаева.

10 апреля казахстанская команда сыграет против Австралии, а 11 апреля ей предстоит встреча со сборной Колумбии.

Шесть победительниц отборочных групп присоединятся к хозяйкам финального турнира китаянкам и чемпионкам мира 2024 года итальянкам, поэтому подопечным Юрия Щукина для попадания в финальный этап "Кубка Билли Джин Кинг" нужно выходить из группы с первого места.

Команды, которые займут 2-3 места в каждой группе, будут далее соревноваться в раунде плей-офф вместе с лучшими командами из зональных групповых турниров