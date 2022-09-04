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Сегодня, 17:07
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Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области
В Костанайской области определён Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Фонд получил название "Қайырымдылық KZ". Ниже публикуем его реквизиты:
ОФ "Қайырымдылық KZ"
БИН 220640046689
ИИК KZ82601 A22100 1568 401
АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX
Кбе 18
"Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, просим всех желающих оказать помощь, перечислять её на вышеуказанные реквизиты", − отметили в акимате.
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