Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области

Фото: МЧС РК

В Костанайской области определён Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фонд получил название "Қайырымдылық KZ". Ниже публикуем его реквизиты:

ОФ "Қайырымдылық KZ"

БИН 220640046689

ИИК KZ82601 A22100 1568 401

АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX

Кбе 18

"Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, просим всех желающих оказать помощь, перечислять её на вышеуказанные реквизиты", − отметили в акимате.