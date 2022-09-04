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  • Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области
МЧС РК Сегодня, 17:07
80
Фото: МЧС РК

Определён Единый общественный фонд помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области

В Костанайской области определён Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фонд получил название "Қайырымдылық KZ". Ниже публикуем его реквизиты:

ОФ "Қайырымдылық KZ"

БИН 220640046689 

ИИК KZ82601 A22100 1568 401 

АО "Народный банк Казахстана" БИК HSBKKZKX 

Кбе 18

"Для недопущения фактов мошенничества, сбора средств под видом помощи пострадавшим, просим всех желающих оказать помощь, перечислять её на вышеуказанные реквизиты", − отметили в акимате.

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#гуманитарная помощь #Пожар #Костанайская область
Сегодня, 17:07
80
Журналист

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