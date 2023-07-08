Определился второй финалист Кубка Казахстана-2023 по футболу

Фото: sports.kz

В ответном матче полуфинала Кубка Казахстана по футболу сыграли "Атырау" и костанайский "Тобол", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первая игра осталась за командой Милича Чурчича с минимальным перевесом, во второй они считались фаворитами.

Поединок проходил в жаркую погоду, на улице было +41, возможно по этой причине активных действий в первом тайме не наблюдалось, а инициативой владели гости. Во втором данная тенденция продолжилась, однако после подачи углового Серикжаном Мужиковым из центра штрафной ударом головой отметился Иван Рогач. У "Атырау" было достаточно времени, но ничего он сделать не сумел — 0:1.

Таким образом, в финал турнира вышел "Тобол", который 4 ноября сыграет за трофей с шымкентским "Ордабасы".