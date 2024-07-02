Определился седьмой четвертьфиналист Евро-2024 по футболу

На чемпионате Европы по футболу, который в эти дни продолжается в Германии, состоялся седьмой матч 1/8 финала между сборными Нидерландов и Румынии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Игра состоялась на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

На 20-й минуте нападающий английского "Ливерпуля" Коди Гакпо открыл счёт ударом в ближний угол. На 83-й минуте Доньелл Мален удвоил преимущество голландцев. На третьей добавленной минуте тот же Мален довел счёт до разгромного - 3:0 в пользу Нидерландов.

В четвертьфинале континентального первенства футболисты из Нидерландов сыграют с победителем пары Австрия - Турция, которые выйдут на поле в ночь со 2 на 3 июля.