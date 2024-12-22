В Северо-Казахстанской области цены на 11 социально значимых продуктов питания ниже среднереспубликанских, а также самая низкая цена на яйца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет торговли Министерства торговли и интеграции.

По данным комитета, пшеничная мука в СКО на 33% дешевле средней по Казахстану: в Петропавловске ее стоимость составляет 150 тенге за 1 кг при средней цене по стране 224 тенге. Цена на морковь также ниже на 14%: 130 тенге в СКО против 152 тенге по стране.

Северный Казахстан также предлагает самые дешевые яйца в стране. Яйца категории С1 продаются здесь по 462 тенге, тогда как в среднем по Казахстану их стоимость — 545 тенге.

Творог в СКО на 25% дешевле, чем в других регионах. В то время как в Казахстане 1 кг творога стоит 2172 тенге, в СКО его цена составляет 1622 тенге. Также дешевле на 14% картофель.

Кроме того, в регионе говядина стоит 2388 тенге, что на 7,2% ниже республиканского среднего уровня. Цены на хлеб (-17,4%) и рожки (-19,6%) тоже ниже. В списке продуктов, цена которых ниже средней по стране, также находятся гречневая крупа, сливочное масло, лук и капуста.