Определился регион Казахстана с самыми низкими ценами на продукты
В этом регионе говядина стоит 2388 тенге.
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В Северо-Казахстанской области цены на 11 социально значимых продуктов питания ниже среднереспубликанских, а также самая низкая цена на яйца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет торговли Министерства торговли и интеграции.
По данным комитета, пшеничная мука в СКО на 33% дешевле средней по Казахстану: в Петропавловске ее стоимость составляет 150 тенге за 1 кг при средней цене по стране 224 тенге. Цена на морковь также ниже на 14%: 130 тенге в СКО против 152 тенге по стране.
Северный Казахстан также предлагает самые дешевые яйца в стране. Яйца категории С1 продаются здесь по 462 тенге, тогда как в среднем по Казахстану их стоимость — 545 тенге.
Творог в СКО на 25% дешевле, чем в других регионах. В то время как в Казахстане 1 кг творога стоит 2172 тенге, в СКО его цена составляет 1622 тенге. Также дешевле на 14% картофель.
Кроме того, в регионе говядина стоит 2388 тенге, что на 7,2% ниже республиканского среднего уровня. Цены на хлеб (-17,4%) и рожки (-19,6%) тоже ниже. В списке продуктов, цена которых ниже средней по стране, также находятся гречневая крупа, сливочное масло, лук и капуста.
"Для стабилизации цен на социально значимые продукты питания и снижения их стоимости ниже среднереспубликанского уровня по 11 товарам проводится мониторинг и государственный контроль. По итогам 11 месяцев 134 торговых субъекта были привлечены к административной ответственности за превышение торговой наценки более чем на 15%. Из них 118 получили предупреждения, а 16 предпринимателей были оштрафованы", - сообщил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей Северо-Казахстанской области Канат Женисбекулы.
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