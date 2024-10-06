Определился победитель чемпионата мира по футзалу
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
61Фото: sports.kz
На "Хумо Арене" в Ташкенте состоялся финальный матч чемпионата мира-2024 по футзалу, в котором встретились сборные Бразилии и Аргентины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Победу в матче одержали бразильские игроки - 2:1.
Команда Аргентины стала серебряным призёром.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Казахстана (6:1). Обладателем бронзовых наград стала сборная Украины, которая сегодня в матче за третье место разгромила Францию со счётом 2:1.
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