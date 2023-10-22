Определился новый чемпион Казахстана по футболу

В матче 25-го тура Казахстанской Премьер-Лиги шымкентский "Ордабасы" дома сыграл с карагандинским "Шахтёром", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хозяевам даже ничья обеспечивала чемпионство, гости приехали без ряда лидеров, не было ключевого защитника Антона Толордавы, капитана Рохера Каньяса, нападающего Романа Муртазаева.

Шымкентцы с первых минут захватили преимущество и сумели забить быстрый гол после удара головой Айбара Жаксылыкова, следом Шохбоз Умаров реализовал выход один на один, а Артем Беседин отличился с близкого расстояния. Уже к 30-й минуте "Ордабасы" вёл в три безответных гола. В перерыве Игорь Солошенко решил выпустить опытных Айдоса Таттыбаева и Тимура Чогадзе, второй сразу же отыграл один мяч. Карагандинцы были активнее, однако больше ворота соперника не поражали.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Таким образом, "Ордабасы" стал недосягаем и впервые в истории получил "золото", а "Шахтёр" продолжает бороться за выживание.