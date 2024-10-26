Определился чемпион "Қазақстан Барысы-2024"
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
46Фото: Instagram.com/qazaqstan_barysy
Ерасыл Кажыбаев, представляющий область Абай, стал победителем в ежегодном турнире по қазақ күресі "Қазақстан Барысы-2024", который прошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".
В финале Кажыбаев победил представителя Шымкента Ерсултана Музаппарова - участника двух чемпионатов мира по дзюдо (2021, 2022). Бронзовым призером стал еще один представитель области Абай — Саят Шамшиев.
30-летний Кажыбаев тоже выходец из дзюдо — выигрывал серебро в командных соревнованиях Азиады-2018 и ездил на ЧМ-2022 и 2024. Также он двукратный серебряный призер "Қазақстан Барысы".
Отметим, что соревнование объединило 42 лучших борцов страны, победивших в отборочных турнирах.
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