Определился чемпион "Қазақстан Барысы-2024"

Ерасыл Кажыбаев, представляющий область Абай, стал победителем в ежегодном турнире по қазақ күресі "Қазақстан Барысы-2024", который прошёл в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

В финале Кажыбаев победил представителя Шымкента Ерсултана Музаппарова - участника двух чемпионатов мира по дзюдо (2021, 2022). Бронзовым призером стал еще один представитель области Абай — Саят Шамшиев.

30-летний Кажыбаев тоже выходец из дзюдо — выигрывал серебро в командных соревнованиях Азиады-2018 и ездил на ЧМ-2022 и 2024. Также он двукратный серебряный призер "Қазақстан Барысы".

Отметим, что соревнование объединило 42 лучших борцов страны, победивших в отборочных турнирах.