Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Фото: championat.com

Сегодня, 3 декабря, состоялись заключительные матчи группового чемпионата мира. В них встречались сборные Бразилии и Камеруна, а также национальные команды Сербии и Швейцарии. После них определились все пары 1/8 финала чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

В плей-офф сыграют 16 команд: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Марокко, Хорватия, Бразилия, Португалия, Япония, Испания, Южная Корея и Швейцария.

Нидерланды — США;

Аргентина — Австралия;

Япония — Хорватия;

Бразилия — Южная Корея;

Англия — Сенегал;

Франция — Польша;

Марокко — Испания;

Португалия — Швейцария.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Первые места в своих группах заняли Нидерланды, Англия, Аргентина, Франция, Япония, Марокко, Бразилия и Португалия. Их соперники расположились на вторых строчках в своих квартетах.

Перед стартом чемпионата главным фаворитом турнира считалась сборная Бразилии. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.