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  • Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной
Sports.kz Сегодня, 03:13
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Сегодня, 03:13
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Фото: Sports.kz

Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной

На Открытом чемпионате Великобритании-2023 определились все четыре финалиста в одиночных разрядах у мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Титул в женском разряде разыграют тунисская теннисистка Онс Жабер и представительница Чехии Маркета Вондроушова. Их встреча состоится 15-го июля в 19:00 по времени Астаны.

В мужском же одиночном разряде в финальной игре встретятся на корте первая и вторая ракетки мира соответсвенно — испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Они сыграют 16-го июля в 19:00 по астанинскому времени.

Отметим, что чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале Онс Жабер, которую она одолела в финале прошлого года.

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Сегодня, 03:13
168
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