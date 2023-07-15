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Сегодня, 03:13
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168Фото: Sports.kz
Определились все финалисты Уимблдона-2023 после вылета Рыбакиной
На Открытом чемпионате Великобритании-2023 определились все четыре финалиста в одиночных разрядах у мужчин и женщин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Титул в женском разряде разыграют тунисская теннисистка Онс Жабер и представительница Чехии Маркета Вондроушова. Их встреча состоится 15-го июля в 19:00 по времени Астаны.
В мужском же одиночном разряде в финальной игре встретятся на корте первая и вторая ракетки мира соответсвенно — испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Они сыграют 16-го июля в 19:00 по астанинскому времени.
Отметим, что чемпионка Уимблдона-2022 из Казахстана Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале Онс Жабер, которую она одолела в финале прошлого года.
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