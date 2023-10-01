Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал домашнего турнира АТР 250 Astana Open, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором круге Александр проиграл австрийцу Себастьяну Офнеру, занимающему 58-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 2:6.

В 1/4 финала Себастьян сыграет со своим соотечественником Домиником Тимом. Теннисисты проведут уже пятую очную встречу. Пока счёт в их противостоянии 3-1 в пользу Тима.

В других четвертьфиналах сыграют:

Таллон Грикспур (Нидерланды) - Себастьян Корда (США);

Иржи Легечка (Чехия) - Хамад Медьедович (Сербия);

Адриан Маннарино (Франция) - Юрий Родионов (Австрия).

В парном разряде в шаге от полуфинала остановился Александр Недовесов. Казахстанец вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) в 1/4 финала уступил Ариэлю Бехару (Уругвай)/Адаму Павласеку (Чехия) - 3:6, 6:4, 5:10.