  • 27 Сентября, 23:51
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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футзалу с участием Казахстана

Сегодня, 22:25
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pxhere.com Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
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Фото: pxhere.com

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по футзалу с участием Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

В 1/4 финала выступят сборные Бразилии, Украины, Венесуэлы, Парагвая, Марокко, Казахстана, Франции и Аргентины. 

Расписание матчей выглядит так:

29 сентября. Ташкент. Украина — Венесуэла
29 сентября. Бухара. Бразилия — Марокко

30 сентября. Ташкент. Казахстан — Аргентина
30 сентября. Бухара. Франция — Парагвай.

Напомним, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу, сенсационно победив действующего чемпиона мира — сборную Португалии со счётом 2:1. 

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