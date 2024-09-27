Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футзалу с участием Казахстана

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по футзалу с участием Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала выступят сборные Бразилии, Украины, Венесуэлы, Парагвая, Марокко, Казахстана, Франции и Аргентины. Расписание матчей выглядит так: 29 сентября. Ташкент. Украина — Венесуэла

29 сентября. Бухара. Бразилия — Марокко 30 сентября. Ташкент. Казахстан — Аргентина

30 сентября. Бухара. Франция — Парагвай. Напомним, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу, сенсационно победив действующего чемпиона мира — сборную Португалии со счётом 2:1.