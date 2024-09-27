Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футзалу с участием Казахстана
Сегодня, 22:25
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Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
166Фото: pxhere.com
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионата мира по футзалу с участием Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В 1/4 финала выступят сборные Бразилии, Украины, Венесуэлы, Парагвая, Марокко, Казахстана, Франции и Аргентины.
Расписание матчей выглядит так:
29 сентября. Ташкент. Украина — Венесуэла
29 сентября. Бухара. Бразилия — Марокко
30 сентября. Ташкент. Казахстан — Аргентина
30 сентября. Бухара. Франция — Парагвай.
Напомним, сборная Казахстана вышла в четвертьфинал ЧМ-2024 по футзалу, сенсационно победив действующего чемпиона мира — сборную Португалии со счётом 2:1.
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