Определились участники байге на Всемирных играх кочевников

В Алматы состоялся Кубок города, в рамках которого прошёл второй заключительный отборочный этап по байге на Всемирные игры кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках этого состязания по каждой дистанции – Кунан байге, Топ байге, Жорга жарыс и Аламан байге – отобрали по три лошади в сборную для участия в 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане", - сказал исполнительный директор федерации байге Алтай Бимен.

В дисциплине Кунан байге I место заняла лошадь Сұңқар, жокей Абзал Тұрғанбек. II место занял Бақторы, наездником был Ділнұр Нұрмұқаш. Третьим финишировал скакун по кличке Сениорита, жокеем являлся Абзал Тұрмыс.

В Топ байге лучшими из лучших стали скакун Зымыран и наездник Арнат Мұратхан. На II месте лошадь по имени Маймақ, жокей Абзал Тұрмыс. Третье место завоевал конь по кличке Ертұран, наездником которого был Исламнұр Ертөс.

По итогам Жорга жарыс I место занял Аквамарин, наездник Евгений Чибисов. II место Триумф, наездница Алия Токтасынова. III место Профессор, жокей Ербұлан Тлеуғалиұлы.

Скакуны, занявшие призовые места в скачке Аламан: I место - жеребец по кличке Виза, жокеем был Алихан Бақытханұлы, II место - скакун по кличке Күрең ат, наездник Арнат Мұратхан. На третьем – лошадь Әлқиса и жокей Мәді Жолшыбек.

V Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 человек. Будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.



