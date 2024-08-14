Определились участники байге на Всемирных играх кочевников
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В Алматы состоялся Кубок города, в рамках которого прошёл второй заключительный отборочный этап по байге на Всемирные игры кочевников, передаёт BaigeNews.kz.
"В рамках этого состязания по каждой дистанции – Кунан байге, Топ байге, Жорга жарыс и Аламан байге – отобрали по три лошади в сборную для участия в 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане", - сказал исполнительный директор федерации байге Алтай Бимен.
В дисциплине Кунан байге I место заняла лошадь Сұңқар, жокей Абзал Тұрғанбек. II место занял Бақторы, наездником был Ділнұр Нұрмұқаш. Третьим финишировал скакун по кличке Сениорита, жокеем являлся Абзал Тұрмыс.
В Топ байге лучшими из лучших стали скакун Зымыран и наездник Арнат Мұратхан. На II месте лошадь по имени Маймақ, жокей Абзал Тұрмыс. Третье место завоевал конь по кличке Ертұран, наездником которого был Исламнұр Ертөс.
По итогам Жорга жарыс I место занял Аквамарин, наездник Евгений Чибисов. II место Триумф, наездница Алия Токтасынова. III место Профессор, жокей Ербұлан Тлеуғалиұлы.
Скакуны, занявшие призовые места в скачке Аламан: I место - жеребец по кличке Виза, жокеем был Алихан Бақытханұлы, II место - скакун по кличке Күрең ат, наездник Арнат Мұратхан. На третьем – лошадь Әлқиса и жокей Мәді Жолшыбек.
V Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 000 человек. Будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.
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