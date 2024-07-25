Определились соперницы Рыбакиной и Путинцевой на Олимпиаде

На Олимпиаде в Париже проходит жеребьёвка одиночного разряда соревнований по теннису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Лидер национальной сборной Елена Рыбакина получила третий номер посева. В стартовом матче она сыграет с Жаклин Кристиан (Румыния).

Румынская теннисистка занимает 61-место в мировом рейтинге, Елена - четвёртое. Соперницы ранее встречались два раза. Счёт личных встреч - 1:1.

Во втором раунде Рыбакина встретится с победительницей матча между Наоми Осака (Япония) и Анжеликой Кербер (Германия).

Юлия Путинцева (30-ракетка мира) в первом круге сыграет против украинки Марты Костюк.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Рыбакина уступила в матче за "бронзу" одиночного разряда и остановилась в шаге от медали.