Определились соперники команды Казахстана по хоккею на ЧМ-2025
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
100Фото: icehockey.kz
Определены составы групп чемпионата мира по хоккею-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая 2025 года.
"Матчи группы А пройдут в Стокгольме (Швеция). За выход в плей-офф будут биться сборные Канады, Австрии, Финляндии, Франции, Латвии, Словакии, Словении и Швеции.
Команда Казахстана сыграет в группе B в Дании в городе Хернинг. Соперниками нашей команды станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США", - говорится в сообщении.