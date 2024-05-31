Определились соперники команды Казахстана по хоккею на ЧМ-2025

Определены составы групп чемпионата мира по хоккею-2025, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая 2025 года.

"Матчи группы А пройдут в Стокгольме (Швеция). За выход в плей-офф будут биться сборные Канады, Австрии, Финляндии, Франции, Латвии, Словакии, Словении и Швеции.

Команда Казахстана сыграет в группе B в Дании в городе Хернинг. Соперниками нашей команды станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США", - говорится в сообщении.