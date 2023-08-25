Определились соперники казахстанских теннисистов на US Open
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Стало известно с кем сыграют казахстанские теннисисты на матче US Open, передаёт BaigeNews.kz.
Казахстаснкая теннисистка и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в своем первом матче US Open сыграет против украинки Марты Костюк, которая занимает 37-е место в рейтинге WTA.
А Юлия Путинцева (#79) сыграет против итальянской теннисистки Мартины Тревизан (#53). Александр Бублик (#27) свой первый матч на третьем турнире Большого шлема проведет против австрийца Доминика Тима (#82).
Потенциальный путь Елены Рыбакиной к титулу US Open-2023:
1-й раунд: Марта Костюк (#37)
2-й раунд: Айла Томлянович (#130)
3-й раунд: Сорана Кырстя (#30)
4-й раунд: Белинда Бенчич (#15)
1/4 финала: Мария Саккари (#8)
1/2 финала: Ига Швёнтек (#1)
Финал: Арина Соболенко (#2)
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