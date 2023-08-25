Определились соперники казахстанских теннисистов на US Open

Стало известно с кем сыграют казахстанские теннисисты на матче US Open, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстаснкая теннисистка и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в своем первом матче US Open сыграет против украинки Марты Костюк, которая занимает 37-е место в рейтинге WTA.

А Юлия Путинцева (#79) сыграет против итальянской теннисистки Мартины Тревизан (#53). Александр Бублик (#27) свой первый матч на третьем турнире Большого шлема проведет против австрийца Доминика Тима (#82).

Потенциальный путь Елены Рыбакиной к титулу US Open-2023:

1-й раунд: Марта Костюк (#37)

2-й раунд: Айла Томлянович (#130)

3-й раунд: Сорана Кырстя (#30)

4-й раунд: Белинда Бенчич (#15)

1/4 финала: Мария Саккари (#8)

1/2 финала: Ига Швёнтек (#1)

Финал: Арина Соболенко (#2)