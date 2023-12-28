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Определились соперники казахстанских теннисистов на Australian Open – 2024

Сегодня, 17:16
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ktf.kz Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: ktf.kz

Стало известно, с кем сыграют Недовесов и Бублик в парном разряде Australian Open – 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

На первом в году турнире "Большого шлема" Бублик выступит в паре с российским теннисистом Асланом Карацевым. Еще один казахстанец Александр Недовесов сыграет вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром.

Отметим, что Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 27 января 2024 года. В основной сетке турнира сыграют: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Анна Данилина (парный разряд, микст) и Александр Недовесов (парный). В квалификации честь Казахстана будут защищать: Бейбит Жукаев, Денис Евсеев и Тимофей Скатов.

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