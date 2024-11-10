Определились призёры Казахстанской Премьер-Лиги-2024

Стали известны все призеры Казахстанской Премьер-Лиги по футболу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первое место занял алматинский "Кайрат" с 47 баллами, на один меньше набрала "Астана", а на третьей строчке расположился "Актобе" с 43 очками. В пятерку лучших вошли еще шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол".

Покинул число сильнейших карагандинский "Шахтер", ему на смену придут кокшетауский "Окжетпес" и "Улытау".

Отметим, что в еврокубках следующего сезона выступят "Кайрат", "Астана", "Актобе" и шымкентский "Ордабасы".