Определились призёры Казахстанской Премьер-Лиги-2024
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
103Фото: fckairat.com
Стали известны все призеры Казахстанской Премьер-Лиги по футболу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первое место занял алматинский "Кайрат" с 47 баллами, на один меньше набрала "Астана", а на третьей строчке расположился "Актобе" с 43 очками. В пятерку лучших вошли еще шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол".
Покинул число сильнейших карагандинский "Шахтер", ему на смену придут кокшетауский "Окжетпес" и "Улытау".
Отметим, что в еврокубках следующего сезона выступят "Кайрат", "Астана", "Актобе" и шымкентский "Ордабасы".
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