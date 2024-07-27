Определились первые соперники казахстанских фехтовальщиков на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх-2024 в Париже состоялась жеребьёвка в соревнованиях по фехтованию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сслужбу НОК РК.

Напомним, Казахстан в этом виде спорта будет представлен в фехтовании на шпаге (мужчины) и фехтовании на сабле (женщины). Ниже представлены результаты жеребьёвки.

Шпага, мужчины (начало 28 июля)

1/64 финала. Вадим Шарлаимов - Харри Санер (ЮАР)

1/32 финала. Руслан Курбанов - Хуссам Элькорд (Марокко)

1/32 финала. Эльмир Алимжанов - Луиджи Мидельтон (Франция)

Шпага, командные соревнования (начало 2 августа)

1/8 финала. Казахстан - Венгрия

Сабля, женщины (начало 29 июля)

1/64 финала. Айгерим Сарыбай - Чайма Бенадуда (Алжир)