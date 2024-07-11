Определились финалисты Евро-2024 по футболу
Сегодня, 12:32
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Сегодня, 12:32Сегодня, 12:32
115Фото: sports.kz
Стало известно, кто сыграет в финале чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
В решающем матче встретятся сборные Испании и Англии. Эта игра пройдет в ночь с 14 на 15 июля в Берлине и начнется в 00:00 по астанинскому времени.
Сборная Испании в плей-офф Евро-2024 разгромила команду Грузии (4:1), затем в четвертьфинале обыграла сборную Германии (2:1 — в дополнительное время), а в полуфинале выиграла у Франции (2:1). Что касается выступлений в плей-офф сборной Англии, то она в 1/8 финала победила Словакию (2:1 — в дополнительное время), после чего выбила из турнира сборную Швейцарии (1:1, по пенальти — 5:3), а в полуфинале выиграла у сборной Нидерландов (2:1).
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