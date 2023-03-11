Определились финалистки теннисного турнира BeeTV 60 Women's в Астане

Фото: ФТК

В национальном теннисном центре подходит к завершению турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 60 тысяч долларов США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В матче за заветный трофей сойдутся первая и вторая ракетки турнира: японка Маюка Учижима (136 WTA) и Джан Су Йон (137 WTA) из Южной Кореи. Маюка в полуфинале обыграла представительницу России Анастасию Захарову - 6:4, 7:5, а Джан нанесла поражение чемпионке турнира BeeTV 40 Women's еще одной россиянке Полине Кудерметовой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3.

Финал пройдет завтра 12 марта. Начало в 11 часов. Оппонентки между собой встречались однажды в 2021 году на турнире серии ITF W25 в США и тогда в драматичном поединке в трех сетах победу одержала теннисистка из Южной Кореи.

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.