Определилась соперница Елены Рыбакиной в первом круге US Open-2024

Стала известна соперница четвертой ракетки мира, казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в первом круге Открытого чемпионата США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

На старте US Open-2024 Рыбакина сыграет с австралийкой Дестани Айавой, занимающей 180-е место в рейтинге WTA. Айява пробилась в основную сетку турнира через квалификацию, победив в финале Ану Конюх из Хорватии — 6:3, 6:2. Для Рыбакиной и Айавы предстоящий матч будет первым очным противостоянием.

Победительница матча во втором круге сыграет с лучшей в паре Джессика Понше (Франция, 143-е место) — Чжэн Сайсай (Китай, 1323-е место).

В этом году призовой фонд US Open составляет 26 440 000 долларов. Победительница заработает 3 600 000 долларов, а также получит 2000 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой является американская теннисистка Кори Гауфф (3-е место).