Определены участки нахождения пограничников на казахстанско-кыргызской границе

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Мажилис принял законопроект о ратификации протокола между правительствами Казахстана и Кыргызстана об участках деятельности пограничных представителей, передает BaigeNews.kz.

"Протоколом предусматривается определение участков деятельности пограничного представителя на казахстанско-кыргызской госгранице. Данным протоколом определены следующие участки госграницы деятельности пограничных представителей. Со стороны Казахстана – в пределах Алматинской области, Кордайский в пределах Кордайского, Меркенского, Чуйского районов Жамбылской области. Таразский в пределах Жуалинского, Жамбылского и Рыскуловского районов Жамбылской области. Со стороны Кыргызстана - Иссык-Кульский в пределах Иссык-Кульской области, Чуйский в пределах Чуйской области, Таласский в пределах Таласской области", - сказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Ерлан Алдажуманов на пленарном заседании.

Протокол является неотъемлемой частью соглашения меду правительством РК и КР о деятельности пограничных представителей. В соответствии с законом о международных договорах РК, данный протокол подлежит ратификации. Ратификация и вступление в силу протокола будет способствовать установлению правовой основы для регулирования взаимоотношений между РК и КР на казахстанско-кыргызской границе, отметили в КНБ.