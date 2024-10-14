Определены соискатели на присуждение госпремии в области литературы и искусства имени Абая
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Под председательством госсоветника Ерлана Карина состоялось итоговое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
Членами комиссии из числа представителей творческой интеллигенции Казахстана рассмотрена 21 работа в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедшая во второй этап конкурса/
Заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.
Затем по результатам тайного голосования Комиссией определены соискатели на присуждение Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2024 года. Эти кандидатуры будут рекомендованы Главе государства.
Награждение лауреатов Государственной премии будет приурочено к празднованию Дня Республики.
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