Определены соискатели на присуждение госпремии в области литературы и искусства имени Абая

Под председательством госсоветника Ерлана Карина состоялось итоговое заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Членами комиссии из числа представителей творческой интеллигенции Казахстана рассмотрена 21 работа в области литературы, кино, музыки, театра, архитектуры и изобразительного искусства, прошедшая во второй этап конкурса/

Заслушан доклад министра культуры и информации Аиды Балаевой об итогах общественного обсуждения произведений, прошедших во второй тур конкурса.

Затем по результатам тайного голосования Комиссией определены соискатели на присуждение Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая 2024 года. Эти кандидатуры будут рекомендованы Главе государства.

Награждение лауреатов Государственной премии будет приурочено к празднованию Дня Республики.