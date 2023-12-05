Определены полномочия Инвестиционного штаба в Казахстане

1. Определить следующие полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб):

1) принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора;

2) разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей 61 Конституции Республики Казахстан;

3) вносить президенту Республики Казахстан и премьер-министру Республики Казахстан предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

2. Установить персональную ответственность:

1) председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением Президенту Республики Казахстан не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе;

2) руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение

или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба.

3. Правительству Республики Казахстан в оперативном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа", - говорится в тексте документа.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.