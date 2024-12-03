Определены победители премии для НПО в Казахстане

В Казахстане завершился ежегодный конкурс на присуждение премий для неправительственных организаций. Конкурсная комиссия, в состав которой вошли ведущие эксперты и общественные деятели, рассмотрела 135 заявок, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам отбора 66 НПО стали лауреатами премии в 15 номинациях.

"Работа лауреатов демонстрирует высокую социальную значимость. В рамках своей деятельности победители предоставили более пяти тысяч специальных социальных услуг и обеспечили реабилитацию свыше восьми тысяч человек. Кроме того, было трудоустроено более 60 представителей социально уязвимых слоёв населения", - сообщили в Минкультуры и информации РК.

За последние восемь лет награда была присуждена 486 неправительственным организациям.

В числе лауреатов ОО "Правовой центр женских инициатив "Сана Сезім" (Шымкент), Центр развития предпринимательства среди людей с ограниченными возможностями Alash (Актобе), корпоративный фонд "Шапағат" (Тараз), ОО "Экосистема Алаколь" (Ушарал), благотворительный фонд инвалидов "Шапагат" (Туркестан), РОО "Союз родителей особенных детей" (Алматы) и другие. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.