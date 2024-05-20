Определены победители первого этапа байги "Ұлы дала жорығы"

19 мая завершился первый этап марафона-байги "Ұлы дала жорығы". По итогам первого этапа команда Восточно-Казахстанской области финишировала первой. Второе место заняли представители Мангистауской области, а третье — всадники Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Проект посвящен 125-летию выдающегося казахского ученого-геолога Каныша Сатпаева и объединяет любителей конного спорта из разных регионов страны.

"В 7:00 утра 19 команд стартовали из населенного пункта "Атамекен" в пригороде Павлодара и направились в сторону города Экибастуз.



Согласно программе, команды преодолели первые 100 километров. Протяженность маршрута составляет 500 км и проходит по Павлодарской и Акмолинской областям. Завершится конное соревнование 23 мая в Астане", - говорится в сообщении.

За день количество участников марафона-байги сократилось на три. Команды Алматинской и Кызылординской областей, а также города Шымкента полностью покинули соревнования. Таким образом, 20 мая во втором этапе примут участие только 16 команд.



Главный судья марафона-байги Надежда Купцова отметила, что это "правильное решение, поскольку всадники вовремя оценили состояние лошадей и свои возможности и приняли решение сняться с соревнований, не навредив их здоровью".