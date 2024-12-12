В преддверии Дня Независимости в столице подвели итоги традиционного республиканского творческого конкурса "Ұлы дала", организованного партией AMANAT. В этом году литературное состязание было посвящено 100-летию писателя, классика казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева, передаёт BaigeNews.kz.

В приветственном слове спикер мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделяет вопросам национальной культуры и литературы. В частности, в прошлом году президент восстановил звание "Народный писатель Казахстана", а также по его инициативе со следующего года 23 апреля будет отмечаться как Национальный день книги.

"Конкурс "Ұлы дала", организованный партией AMANAT, является продолжением политики Главы государства по системной и всесторонней поддержке национальной литературы. Наш конкурс уже стал стимулом для развития отечественных талантов. В этом году он посвящен 100-летнему юбилею классика казахской детской литературы Бердибека Сокпакбаева. В честь этого события в течении всего года при поддержке Президента в стране прошли масштабные мероприятия. В родном городе писателя был открыт памятник. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась конференция, посвященная 100-летию Б. Сокпакбаева", – сказал председатель партии.

Ерлан Кошанов особо отметил, что партия "AMANAT" постоянно поддерживает деятелей литературы, как молодых авторов, так и уже состоявшихся писателей.

"Наша общая цель – служить народу, усердно трудиться на благо будущего нашей страны. И настоящий пример честного служения интересам народа и государства демонстрирует наш президент Касым-Жомарт Токаев. Он придает особое значение таким ценностям, как справедливость, честность, патриотизм, трудолюбие, в том числе честный труд. Потому что эти ценности укрепляют духовные скрепы народа. Я уверен, что эти ценности и позитивные изменения в стране должны находить достойное отражение и в ваших произведениях", – сказал спикер мажилиса, обращаясь к участникам мероприятия.

Конкурс "Ұлы дала" проводится в пятый раз подряд и за это время уже успел стать доброй традицией. В этом году отбор работ проводился с 1 августа по 30 октября, в финал было отобрано 150 произведений. Все они были размещены на сайте аikyn.kz в специальной рубрике "Ұлы дала байқауы".

В номинации "Поэзия" первое место занял поэт, руководитель adebiportal.kz Ыкылас Ожайулы, второе место – поэт, журналист Мухтар Кумисбек, третье место – акын, журналист Ислам Кабулулы.

В номинации "Проза" лучшей была признана писатель, педагог Гульжан Канаткызы, второе место занял писатель, учитель Рамазан Жеткизгенулы, а третье место занял писатель Токтарали Танжарык.

Серикжан Нурбакытулы победил в номинации "Произведение для детей". Второе место досталось писателю Айнур Омаровой, а третье – поэту и театроведу Абилю Нурисламу.

В номинации "Драматургия" первое место занял драматург Колганат Мурат, второе – писатель Рахат Алишер, третье – поэт Акжан Аманжол.

Акерке Асан одержала победу в номинации "Литературная критика", второе место занял поэт, критик Тлеубек Батыс, третье – Арман Адильбек.

Кроме того, специальной премии "Үш бәйтерек" в честь 130-летия Ильяса Жансугурова, Сакена Сейфуллина и Беимбета Майлина удостоен поэт Алмас Темирбай. Писатель и переводчик Жадыра Шамуратова получила специальную премию "Алаш аманаты". А специальную премию в честь 100-летия Бердибека Сокпакбаева получил поэт, литературовед Алтынбек Мерсадык.

В рамках конкурса также была организована выставка, посвященная Бердибеку Сокпакбаеву. Сотрудники историко-краеведческого музея им. М. Тынышпаева привезли в Астану первые издания произведений, документы и личные вещи классика детской литературы.