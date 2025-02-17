  • 17 Февраля, 12:40
  • BAIGENEWS

В Астане определены перекрёстки, где чаще всего возникают пробки

В основном они находятся на левом берегу столицы.

Сегодня, 12:28
АВТОР
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Sergek Сегодня, 12:28
Сегодня, 12:28
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Фото: Sergek

Аналитики Sergek ITS рассчитали топ-15 самых загруженных перекрестков Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Перекрестки столицы, где пробки возникают чаще всего:

  • проспект Туран – шоссе Коргалжын
  • улица Достык – улица Акмешит
  • проспект Туран – улица Сарайшык
  • улица Достык – улица Туркестан
  • улица Сарайшык – улица Акмешит
  • проспект Кабанбай батыра – улица Сарайшык
  • проспект Кабанбай батыра – улица Конаева
  • проспект Кабанбай батыра – улица Достык
  • улица Достык – улица Сауран
  • улица Конаева – улица Туркестан
  • проспект Кабанбай батыра – шоссе Коргалжын
  • проспект Тауелсиздик – улица Момышулы
  • улица Кенесары – проспект Женис
  • проспект Республики – улица Сейфуллина
  • улица Валиханова – улица Сейфуллина

При расчетах аналитики Sergek ITS учитывали следующие критерии:

  • Интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности)
  • Средняя скорость потока у перекрестка
  • Длина автомобильных очередей у перекрестка
  • Уровень загруженности дорог
  • Системность пробок
  • Длительность пробок

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