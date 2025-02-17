В Астане определены перекрёстки, где чаще всего возникают пробки
В основном они находятся на левом берегу столицы.
Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28Сегодня, 12:28
35Фото: Sergek
Аналитики Sergek ITS рассчитали топ-15 самых загруженных перекрестков Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Перекрестки столицы, где пробки возникают чаще всего:
- проспект Туран – шоссе Коргалжын
- улица Достык – улица Акмешит
- проспект Туран – улица Сарайшык
- улица Достык – улица Туркестан
- улица Сарайшык – улица Акмешит
- проспект Кабанбай батыра – улица Сарайшык
- проспект Кабанбай батыра – улица Конаева
- проспект Кабанбай батыра – улица Достык
- улица Достык – улица Сауран
- улица Конаева – улица Туркестан
- проспект Кабанбай батыра – шоссе Коргалжын
- проспект Тауелсиздик – улица Момышулы
- улица Кенесары – проспект Женис
- проспект Республики – улица Сейфуллина
- улица Валиханова – улица Сейфуллина
При расчетах аналитики Sergek ITS учитывали следующие критерии:
- Интенсивность движения (соотношение текущей нагрузки к максимальной пропускной способности)
- Средняя скорость потока у перекрестка
- Длина автомобильных очередей у перекрестка
- Уровень загруженности дорог
- Системность пробок
- Длительность пробок
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