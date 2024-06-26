Определены обладатели премии "Парламент сөзі"

В Мажилисе подвели итоги премии для журналистов "Парламент сөзі". В этом году определены 17 победителей в семи номинациях, передает BaigeNews.kz.

Награды профессионалам в области журналистики вручил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Открывая церемонию, он поздравил лауреатов премии "Парламент сөзі" и всех представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником.

"В последние годы многое делается для обеспечения свободы слова, свободы деятельности журналистов. Это важная составляющая политики, проводимой Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Один из примеров этому – площадка Мажилиса. СМИ на сегодня – это самый главный, объективный и оперативный канал доведения информации до людей. А журналисты – настоящие союзники депутатов в работе по развитию страны", – сказал Спикер Палаты.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что новый закон "О масс-медиа", разработанный по поручению Президента, писался депутатами вместе с журналистами и учел многие их пожелания. Новый закон защищает интересы СМИ и расширяет возможности для совершенствования отечественной медиа-сферы.

На торжественном собрании награду "За лучшую печатную публикацию" получили главный редактор газеты "Түркістан" Бауыржан Бабажанулы и корреспондент газеты "Юридическая газета" Линара Сактаганова.

В номинации "За лучший телевизионный сюжет" награждены корреспондент телеканала "Хабар" Алина Бржанова, журналист телерадиокомпании "Almaty" Омир Ануарбек, корреспондент телеканала "Первый канал "Евразия" Жанель Кайнетден.

Номинации "За лучший видео-фотоматериал" удостоились фотокорреспондент международного информационного агентства "Казинформ" Виктор Федюнин и телеоператор телеканала "МИР" Марат Кураков.

В номинации "За лучший интернет- и радиоматериал" награды получили корреспондент информационного агентства "BAQ.KZ" Гульжан Раманкулова, руководитель телерадиокомпании "NS Радио-Национальная Сеть" Ербол Бегимбетов, журналист сетевого издания "BES.media" Дамир Байманов.

Лучшими в номинации "Специальный репортаж" признаны ведущая программы "Мәжіліс live" телеканала "24.kz" Анна Шолгина, ведущий-редактор YouTube-канала "Abai.live" Абай Тленшиев, корреспондент сайта "Zakon.kz" Андрей Губенко.

В номинации "За вклад в развитие парламентской журналистики" победили руководитель программы "Apta" Национального канала "Qazaqstan" Жайна Жаксылыкова и главный редактор газеты "Время" Лев Тараков.

Также специальная номинация премии "Парламент сөзі" присуждена коллективам сетевого издания "Tengrinews.kz" и телеканала "Jibek joly".