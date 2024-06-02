Определена столица Игр будущего-2025

В эти выходные в Стамбуле проходит мировой Саммит Phygital International (правообладатель Игр будущего), в котором участвуют представители министерств спорта, спортивных организаций 80 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В саммите участвуют заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Роллан Сериков, продюссер проектов Qazaq Cybersport Federation Ержан Шакеев.

"На мировом саммите Phygital International выбрали город, который примет соревнования в 2025 году. Им стал Дубай (ОАЭ), опередивший Сан-Паулу (Бразилия). Кроме того, в эти дни будут презентованы Правила выполнения обязательных дисциплин, планируется обсуждение городов-кандидатов на проведение Игр будущего 2026/2027", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале этого года глава государства во время посещения "Игр будущего" в Казани объявил, что следующий мультиспортивный турнир пройдет в Казахстане. Игры прошли по 21 инновационной фиджитал-дисциплине, в которых сочетались цифровой и классический спорт, где от нашей страны участвовало 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Однако в связи с беспрецедентным наводнением Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии. Таким образом, было решено, что Казахстан примет Игры в 2026 году.