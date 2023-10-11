Определен состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира
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Опубликована игровая заявка национальной женской команды Казахстана на командный чемпионат мира "Кубок Билли Джин Кинг", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Тренерский штаб во главе с Ярославой Шведовой выбрал следующих игроков: Елена Рыбакина (5-й номер одиночного рейтинга WTA), Юлия Путинцева (68-й номер одиночного рейтинга WTA), Анна Данилина (32-й номер парного рейтинга WTA), Жибек Куламбаева (154-й номер парного рейтинга WTA) и Аружан Сагандыкова (743-й номер одиночного рейтинга WTA).
Сборная Казахстана по жеребьёвке попала в группу "В", где сыграет с командами Словении и Австралии. Австралийки - серебряные призёры прошлогоднего чемпионата мира, а в целом 7 раз в своей истории становились лучшими на планете.
Finals of the 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge пройдет с 7 по 12 ноября в Севилье (Испания). Помимо Казахстана в первенстве мира примут участие ещё 11 команд: Швейцария (победитель "Кубка Билли Джин Кинг" 2022 года), Австралия, Франция, Канада, Чехия, Италия, США, Испания, Словения, Германия и Польша (обладательница уайлд-кард).
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