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Оправданная судом Костаная полковник полиции восстановлена на службе
Суд восстановил в должности полковника полиции Айгуль Маманову, которую ранее оправдали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.
В апреле 2021 года заключением дисциплинарной комиссии заместитель начальника следственного управления ДП Костанайской области Айгуль Маманова была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам (за превышение власти и должностных полномочий).
Приговором суда №2 Костаная от 8 апреля 2022 года полковник полиции была признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана.
Для восстановления на службе в Департаменте полиции Костанайской области она обратилась в суд с иском об отмене приказа об увольнении и восстановлении на службе, оплате за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда и расходов на оказание юридической помощи.
Судом установлено, что приказ об увольнении был издан, когда Маманова находилась на амбулаторном лечении. Материалами служебного расследования также не раскрыто, в чем выражен дисциплинарный проступок.
"Решением Костанайского городского суда от 1 сентября 2022 года иск удовлетворен частично: приказ об увольнении с должности заместителя начальника управления – начальника отдела зонального контроля Следственного управления ДП Костанайской области полковника полиции – признан незаконным и отменен, а Маманова восстановлена на прежнюю должность в органы внутренних дел. Также взыскан утраченный заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.
Вынесено частное определение в адрес начальника Департамента полиции Костанайской области.
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