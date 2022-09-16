Оправданная судом Костаная полковник полиции восстановлена на службе

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Суд восстановил в должности полковника полиции Айгуль Маманову, которую ранее оправдали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.

В апреле 2021 года заключением дисциплинарной комиссии заместитель начальника следственного управления ДП Костанайской области Айгуль Маманова была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам (за превышение власти и должностных полномочий).

Приговором суда №2 Костаная от 8 апреля 2022 года полковник полиции была признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана.

Для восстановления на службе в Департаменте полиции Костанайской области она обратилась в суд с иском об отмене приказа об увольнении и восстановлении на службе, оплате за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда и расходов на оказание юридической помощи.

Судом установлено, что приказ об увольнении был издан, когда Маманова находилась на амбулаторном лечении. Материалами служебного расследования также не раскрыто, в чем выражен дисциплинарный проступок.

"Решением Костанайского городского суда от 1 сентября 2022 года иск удовлетворен частично: приказ об увольнении с должности заместителя начальника управления – начальника отдела зонального контроля Следственного управления ДП Костанайской области полковника полиции – признан незаконным и отменен, а Маманова восстановлена на прежнюю должность в органы внутренних дел. Также взыскан утраченный заработок за время вынужденного прогула", - говорится в сообщении.

Вынесено частное определение в адрес начальника Департамента полиции Костанайской области.