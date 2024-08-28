Оправданная по делу о смертельном ДТП взыскала через суд 3,3 млн тенге

Суд в Актобе взыскал в пользу оправданной по делу о смертельном ДТП 3,3 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина обратилась с иском о возмещении морального вреда, причинённого в результате уголовного преследования, и взыскании убытков, связанных с оплатой услуг адвоката.

Ранее приговором Айтекебийского районного суда истец была оправдана и за ней признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

В рамках уголовного дела Ж. было предъявлено обвинение в том, что она выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовой машиной. В результате столкновения пассажиры, находящиеся в авто Ж. скончались. По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал Ж. невиновной по предъявленному ей обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Истцу была применена мера пресечения в виде "подписка о невыезде и надлежащем поведении". Суд, учитывая, что истец была ограничена в свободе передвижения, степень полученных нравственных страданий, так как в ДТП она потеряла свою семью, в том числе троих несовершеннолетних детей, взыскал в пользу Ж. 2 000 000 тенге в качестве компенсации морального вреда, а также убытки, связанные с оплатой услуг адвоката в рамках уголовного процесса в размере 1 300 000 тенге", - сообщили в суде.

Решение в законную силу ещё не вступило.