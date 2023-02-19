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Оппозиция запустила "Агитационный поезд" по городам Казахстана
Стартовала кампания под названием "Агитационный поезд" Общенационально социал-демократической партии Казахстана. Об этом ОСДП сообщает в своих социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
В партии сообщили о том, что начали предвыборную агитацию и массовую расклейку агитматериалов в разных городах страны.
"Сегодня стартовала кампания "Агитационный поезд". Перед выездом наших агитаторов Асхатом Рахимжановым был проведен инструктаж касательно правил проведения агитации. За весь период агитации активисты нашей партии посетят населенные пункты по всему Казахстану, проведут встречи с избирателями", — говорится на официальной станице партии в Facebook.
Напомним, ранее редседатель ОСДП Асхат Рахимжанов подчеркивал, что партия продолжает реализовывать программу, принятую еще в марте 2013 года.
Накануне ОСДП не поддержала инициативу договориться с конкурентами на выборах в мажилис и маслихаты и проигнорировала меморандум, предложенный партией "AMANAT".
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