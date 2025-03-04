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Оппозиция устроила драку в парламенте Сербии: три депутата травмированы

Среди пострадавших есть беременная.

Сегодня, 18:08
АВТОР
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facebook.com/RTS.Internetportal Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08
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Фото: facebook.com/RTS.Internetportal

Первое заседание весенней сессии в сербском парламенте началась бурно. Оппозиционные депутаты устроили драку и зажгли файеры. Трое получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rts.rs.

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что депутат Ясмина Обрадович, в которую попали электрошокером, перенесла инсульт и борется за свою жизнь. Ранения также получили депутат Ясмина Каранац и Соня Илич, которая находится на восьмом месяце беременности. Саму Брнабич облили водой.

Во время заседания депутаты обсуждали поправки к закону об образовании. В один момент депутат оппозиционного "Зелёно-левого фронта" Радомир Лазович направился в сторону президиума с выкриками в адрес руководства страны, за ним встали его однопартицы, им преградили путь сотрудники службы безопасности. Началась толкотня, депутаты от оппозиции шумели, свистели, зажгли дымовые шашки.

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