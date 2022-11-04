Оппозиционный кандидат Нурлан Ауесбаев вызывает на дебаты Народную Коалицию

Фото: osdp.kz

Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев требует от Центральной избирательной Комиссии провести дебаты с Ерланом Кошановым на республиканском уровне, передаёт BaigeNews.kz.

Нурлан Ауесбаев опубликовал видео на своём аккаунте в Facebook, где заявил что все кандидаты в президенты вышли на финишную черту и ведут напряжённую работу.

"Я тоже не сижу без дела. Посещаю регионы, встречаюсь с местным населением, обсуждаю актуальные вопросы. Как мне стало известно, недавно кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, обиженный из-за моих слов, написал обращение в Facebook и вызвал меня на открытые дебаты. Я бы сказал Жигули Дайрабаеву, что, во-первых, мои слова - правда, а на правду нельзя обижаться. Во-вторых, я даже не хочу вам отвечать, так как посещаю регионы и провожу встречи с избирателями. В общем, не хочу спорить не только с Жигули Дайрабаевым, но и с другими претендентами. Это для меня низко", - сказал кандидат.

Нурлан Ауесбаев потребовал от Центральной избирательной комиссии провести на следующей неделе дебаты на республиканском уровне.

"Я хочу, чтобы на этих дебатах присутствовали не марионеточные кандидаты, а политические деятели. Например, от имени Народной коалиции хотелось бы увидеть Ерлана Кошанова и других серьёзных политиков. Ещё раз повторяю, я никого не боюсь. Я готов встретиться в дебатах с любым лицом, которое бросит мне вызов", - заявил он.

Напомним, ранее кандидат в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев в ответ на критику со стороны Нурлана Ауесбаева, вызвал его на дебаты.