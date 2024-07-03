Оппозиционеры вскоре могут выйти на свободу в Беларуси

На торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси президент страны Александр Лукашенко сообщил, что некоторые осуждённые противники властей могут выйти на свободу в ближайшее время. Речь, по его словам, в первую очередь идёт о тех, кто страдает онкологическими заболеваниями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные, как пишут, наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдалённых, которые ломали и крушили страну в 2020 году. Но это действительно тяжелобольные. В основном, с раковыми заболеваниями", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что власти страны руководствуются принципом гуманизма, действуя "по-людски".

Напомним, в 2020 году Александр Лукашенко выдвинулся на шестой президентский срок и был объявлен победителем на выборах. Это вызвало масштабные акции протеста. Многие протестующие и лидеры оппозиции получили тюремные сроки.