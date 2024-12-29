Южно-Корейское агентство Yonhap обновило официальную информацию о погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан. По новым данным, официально признаны погибшими 124 человека, передаёт BaigeNews.kz.

"По меньшей мере 124 человека погибли и двое были спасены после того, как пассажирский самолёт Jeju Air, на борту которого находился 181 человек, загорелся, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в стену в аэропорту в юго-западном округе Муан в Южной Корее в воскресенье, сообщили власти. Это одна из самых смертоносных авиакатастроф в стране", — говорится в сообщении агентства.

Предполагается, что все находившиеся на борту люди, кроме двоих выживших, погибли. Пока власти подтвердили гибель 124 человек

Настоящее время проводятся операции по извлечению тел погибших. В аэропорту Муан оборудовали временный морг для размещения тел погибших.

"После столкновения самолёта со стеной пассажиров выбросило из самолёта. Шансы на выживание крайне малы, — сообщил представитель пожарной службы. — Самолёт почти полностью разрушен, и опознать погибших будет сложно. Мы занимаемся извлечением останков, что займёт некоторое время".

Только два члена экипажа выжили в катастрофе. Их спасли вскоре после крушения и госпитализировали в разные больницы в Мокпо, их травмы оказались не опасными для жизни.

Большинство пассажиров были корейцами, за исключением двух граждан Таиланда.

Казахстанцев, по информации МИД РК, на борту самолёта не было.

По мнению официальных лиц, причиной аварии могло стать повреждение шасси, возможно, из-за столкновения с птицей. Точная причина станет известна после завершения расследования.

Генеральный директор Jeju Air Ким Э Бэ принёс извинения и выразил соболезнования членам семей, потерявшим своих близких, пообещав оказать всю необходимую поддержку семьям пострадавших.