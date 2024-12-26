Опознаны 10 погибших в авиакатастрофе в Казахстане
Трагедия унесла жизни 38 человек.
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В МЧС Казахстана поделились оперативной информацией о ситуации с пострадавшими при крушении самолёта в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
На месте происшествия работают 235 человек личного состава, задействованы 98 единиц техники, два кинологических расч`та МЧС, специалисты ЦМК МЧС РК, а также сотрудники ДП и МИО.
"Из 38 погибших опознаны 10 человек: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана. Работа по идентификации остальных продолжается. В медицинских учреждениях остаются 20 пострадавших. Все 29 госпитализированных опознаны", - заявили в ведомстве.
Ожидается вылет двух бортов азербайджанской делегации с 14 пострадавшими.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
На месте трагедии найден чёрный ящик. О причинах происшествия власти пока говорить отказываются.
Казахстанцы сдают кровь для пострадавших.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов посетил посольство Азербайджана в Астане и оставил запись в Книге соболезнований.
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