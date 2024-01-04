Оплевала и поцарапала лифт в Астане: полиция нашла женщину

Полиция нашла и установила личность женщины, устроившую погром в лифте жилого комплекса Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

"На кадрах видно, как она бьет кулаками кабину, плюет и царапает стены лифта. Нарушительницей оказалась 33-летняя жительница столицы. Она помещена в комнату временного задержания", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено административное производство по двум статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: 434-2 ч.1 "загрязнение мест общего пользования" (штраф 5 МРП) и 434 ч.1 "мелкое хулиганство" (штраф 20 МРП или арест до 15 суток).

Материал направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астана для принятия решения.